04.10.2017 14:27:28

TIMETURK | SOSYAL MEDYA

ABDULKADİR MERCANOĞLU



“Teknoloji her geçen gün gelişmelerle bizleri şaşırtıyor. Teknolojiye ayak uydurmaya çalışan biz insanlar ise teknoloji bağımlısı olup teknolojinin yönlendirdiği yerlere doğru sürükleniyoruz. Bundan 3-4 yıl önce arkadaşlarla bir gece aniden tatlıcıya gittik tabi sosyal medya bu kadar aktif kullanılmıyor. Ben orada bir fotoğraf paylaştım. Az kalsın mekanı basıp bizi döveceklerdi. Hiç unutmam o lafları; “Bu saatte bu atılır mı?”, “Benim canım çekti kul hakkımı nasıl ödeyeceksin?” şeklinde çok tepkiler aldım... Tabii şimdi yıl oldu 2017 yemekler yenmeden süslenip Instagram'a atılır. Bu da sosyal medyanın bize attığı bir goldür hakim bey.”

Neyse konumuza dönelim sosyal medya platformlarında bu hafta neler oldu şöyle bir bakalım;

• Twitter 140 karakter sınırını 280'e yükseltti.

• Facebook yüz tanıma teknolojisi için adım attı.

• Instagram kişi bazlı yorum engellemesi özelliğini güncelleme ile kullanıcıların kullanımına sundu.

Çoğu telefonda geçmişten bu yana bulunan ancak kullanımı pek yaygın olmayan yüz tanıma teknolojisi yakın bir zamanda Facebook'ta karşımıza çıkacak. Şifremizi unuttuğumuzda hesabımıza erişebilmek için kullanabileceğimiz farklı bir seçenek olacak. Ancak ne kadar kullanışlı olur bilinmez...

Her gördüğünü kendi sistemine entegre eden Mark'ın bu konuda başarılı olduğunu söylemek gerek. Aylık 173 milyon aktif kullanıcısı olan Snapchat'den bildiğimiz ‘hikaye' özelliğini Instagram'a ekleyerek aylık 250 milyon ‘hikaye' kullanıcısına ulaşan Mark şimdi de Apple'ın geçtiğimiz günlerde iPhone X ile çıkardığı Face ID özelliğini Facebook'a taşıyacak sanırım. Başarılar Mark!

TWEETLER İKİYE KATLANIYOR!

Twitter yıllardır kullanıcıların ısrarla talep ettiği karakter sınırında değişikliğe gitti. Bu karar uzun zamandır beklenen bir karar olsa da tüm kullanıcılar için henüz açılmaması sosyal medya da “bak ben 280 karakter yazabiliyorum” muhabbetine yol açtı. Ne diyelim hayırlı olsun. Bundan böyle Twitter'da 140 karakter sınırı 280 karakter! Artık tweetler'i ikiye katlama vakti. :)

INSTAGRAM REKOR KIRDI

Nisan ayında aylık 700 milyon aktif kullanıcısına 100 milyon daha ekleyerek 800 milyon kullanıcı sayısına ulaşan Instagram da bu hafta boş geçmedi. Kullanıcıların sevineceği yeni bir güncelleme yollayarak paylaşılan fotoğraf ve videolara kimlerin yorum yapabileceğini seçebilmenize olanak tanıdı.

Ayarlar > Yorumlar > Yorum Kontrolleri bölümünden yorumlarınıza yorum yapmasını istemediğiniz kişileri seçebilirsiniz.