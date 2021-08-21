DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ormanlara giriş yasağı tavuk/kanat fiyatlarını düşürdü
AB'den kritik açıklama: Taliban'ı tanımıyoruz!
Bitexen’e 9 yeni coin daha eklendi
ABD: Esed rejimi hesap vermeli
Erdoğan ile Putin arasında ''Afganistan'' görüşmesi
Ele geçirilen sosyal medya hesaplarının sayısı artıyor; gelen linke dikkat
ÖTV indirimi sonrası talep yoğunluğu: Araç almak için sıraya giriyorlar
Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ya kiraladı
Beyaz eşyada enerji verimliliği denetimi
İkinci Yeni'nin kapısını açan şair: Turgut Uyar
Çukurova'nın meyve fidanları 14 ülkeye ihraç ediliyor
Bakan Özer duyurdu: Açık öğretim öğrencilerine yeni sınav hakkı
BBP Genel Başkanı Destici: Afganistan'ı kim yönetiyorsa onunla görüşmeliyiz
Milli Gazete’de dikkat çeken 'Oğuzhan Asiltürk' haberi
Memleket Partisi lideri İnce: Cumhurbaşkanı olursam Esad'a haber göndereceğim

Sosyal medya için görüntü çekerken feci ölüm... O anları kaydetti

Esenyurt’ta binanın çatısında sosyal medya için video çeken genç kızlardan biri çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek can verdi. O anlar genç kızın akrabasının cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 19.30'da Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına geldi. Kübra Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M. gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.

2021-08-21 17:27:15
Türk askerleri, Kabil Havalimanı'ndaki çocukları ezilmekten kurtardı

Türk askerleri, Kabil Havalimanı'ndaki çocukları ezilmekten kurtardı

Türk ve Azerbaycan askerleri, Kabil Havalimanı'na girmeye çalışan Afgan ailelerin çocuklarını ezilmekten kurtardı.
TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi

TRT Müzik Zengin İçeriklerle Yenilendi

TRT Müzik, bugün itibarıyla yeni yayın dönemine yepyeni isimlerle, yepyeni bir ekranla yeni bir yolculuğa çıkıyor. Müzik tutkunlarına müjdeyisosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet ZahidSobacı, “Değişim başladı! Müzik yayıncılığının köşe taşı TRT Müzik; yeni tarzı, kimliği ve yüzde 70 yenilenen içeriğiyle bugün yeni yayın dönemine başlıyor” ifadelerini kullandı.
KAYSERİ'DE BİSİKLET TURİZMİ BAŞLADI

KAYSERİ'DE BİSİKLET TURİZMİ BAŞLADI

Türkiye'nin farklı illerinden bisikletçilerin bir araya gelerek kurdukları Bisiklet İnisiyatifi Grubu, bisiklet ile gezdikleri şehirleri yaptıkları çekimler ile tanıtarak, turizme destek olmak için pedallıyor.
Taksim'de binanın cephesi alev alev yandı

Taksim'de binanın cephesi alev alev yandı

Taksim'de bulunan binanın dış cephesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan cephedeki yangına müdahale etti. Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Öte yandan cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş