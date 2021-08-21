Sosyal medya için görüntü çekerken feci ölüm... O anları kaydetti

KAYSERİ'DE BİSİKLET TURİZMİ BAŞLADI

Türkiye'nin farklı illerinden bisikletçilerin bir araya gelerek kurdukları Bisiklet İnisiyatifi Grubu, bisiklet ile gezdikleri şehirleri yaptıkları çekimler ile tanıtarak, turizme destek olmak için pedallıyor.