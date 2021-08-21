Sosyal medya için görüntü çekerken feci ölüm... O anları kaydetti
Esenyurt’ta binanın çatısında sosyal medya için video çeken genç kızlardan biri çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek can verdi. O anlar genç kızın akrabasının cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 19.30'da Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına geldi. Kübra Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M. gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.