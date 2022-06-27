Sosyal medya fenomeni Çorumlu Amir'den ''Türkiye'' itirafı

Evi yanan vatandaş 10 günlük bebeğiyle Bakan Kurum’a teşekkür etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli etkinlikler için bulunduğu Isparta’da belediyeyi ziyaret etti. Geçen sene Ağustos ayında çıkan orman yangınında kaybettikleri evlerinin yerine yenileri teslim edilen vatandaşlar, Bakan Kurum’a yoğun ilgi gösterdi, kendisine teşekkür etti. O vatandaşlardan biri de yeni evleri 2 ay önce teslim edilen ve 10 gün önce dünyaya gözlerini açan bebeğin anne-babasıydı. Ayrıca Bakan Kurum, görme engelli bir vatandaşa da ev müjdesi verdi.