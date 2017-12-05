05.12.2017 20:53:54

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, hükümetin, federalizmin uygulanması, bireysel olarak herkesin oy kullandığı seçimlerin gerçekleştirilmesi, sağlık sistemi ve refahın güçlendirilmesi, hesap verilebilir kamu maliyesinin oluşturulmasında kararlı olduğunu bildirdi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 25 ülke ve 6 uluslararası örgütün temsilcilerinin katılımıyla Somali Ortaklık Forumu düzenlendi.

Forumda konuşma yapan Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, hükümetin, sorunların üstesinden gelebilmek için Somali halkı ve uluslararası ortaklarla çalışmayı sürdüreceğini söyledi.



"Mogadişu'daki güvenlik ve ortaklık buluşmasının başarılı şekilde son bulmasından gurur duyuyorum." diyen Fermacu, hükümetin, federalizmin uygulanması, herkesin bireysel olarak oy kullandığı seçimlerin gerçekleştirilmesi, sağlık sistemi ve refahın güçlendirilmesi, hesap verilebilir kamu maliyesinin oluşturulmasında kararlı olduğunu vurguladı.



Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Somali'nin uzun ve zorlu bir istikrarsızlık döneminden çıktığı ve tüm ülkeye barış ve refahı getirmeyi amaçlayan toparlanma sürecine girdiği kaydedildi.



Güvenlik, ekonomi ve insani durumun başlıklar halinde ele alındığı bildirgede, ülkedeki federal sisteminin uygulamaya geçirilmesi gayretlerinden ve herkesin oy kullanabileceği genel seçimlerin yapılması için gösterilen kararlılıktan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Bildiride ayrıca Somali Ortaklık Forumu'nun 2018'in ilk yarısının sonunda yeniden toplanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Başkentte dün uluslararası temsilcilerin katılımıyla Somali Güvenlik Konferansı düzenlenmiş, konferansta ulusal güvenlik planının hayata geçirilmesi ve ülkedeki güvenlik sorumluluğun Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) güçlerinden Somali güvenlik güçlerine geçmesi planı tartışılmıştı.