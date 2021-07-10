Somali'de üst düzey yetkiliye bombalı saldırı!
Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet güçlerine bağlı üst düzey bir askeri isim bombalı saldırının hedefi oldu.Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı bugün sabah saatlerinde Mogadişu'nun Benadir bölgesi yakınlarında meydana geldi. Saldırıda, Mogadişu yönetiminin üst düzey askeri isimlerinden Albay Farhan Qarole'nin askeri konvoyu hedef alındı. Saldırıyı El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab üstlendi. Eş Şebab tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, askeri konvoyun bomba yüklü araç saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. Albay Farhan Qarole saldırıdan kurtulurken, konvoydaki birçok asker öldü ve yaralandı. Konvoydaki birçok aracın da zarar gördüğü belirtildi. (MepaNews)