04.10.2017 16:30:16

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Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmak istediğini söyledi.Soldado, sarı-lacivertli kulübün dergisinin ekim sayısına konuştu. Fenerbahçe'yi daha önce şampiyon yapmış bir teknik direktörleri olduğunu belirten Soldado, "Şu anda ise tek düşüncesi; tekrar şampiyon olabilmemiz. Takım kadrosu bu hedeflerle yenilendi. Ben de hedefleri gayet iyi biliyorum. Şampiyon bir takımdayım. Real Madrid ile Fenerbahçe'yi çok kıyaslıyorum çünkü Fenerbahçe'nin büyüklüğü İspanya'da Real Madrid'in tuttuğu yerle aynı. Bu formayı giymek ve hizmet etmek benim için büyük bir onur" diye konuştu."GERÇEK FENERBAHÇELİ OLMAK İSTİYORUM"Türkiye'deki derbilerden de söz eden Soldado, "İspanya'daki gibi Süper Lig'de derbiler hem taraftarlar hem de oyuncular için üst düzey bir heyecanla bekleniyor ve yaşanıyor. Puan durumu açısından da beklenen, önemli ve özel karşılaşmalar. Beşiktaş maçında takımımın üst düzey mücadelesiyle gurur duydum. Galatasaray maçında görev alırsam gol atıp gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum" şeklinde konuştu."ARAMIZDA REKABET VAR"Oyuncular olarak antrenmanlarda birbirlerinin gelişimine katkı sağlamaları gerektiğini vurgulayan Soldado, "Saha içinde ise oyundan keyif almamız ve iyi anlaşmamız çok önemli. Aramızdaki bu iletişimden kazançlı çıkacak sezon sonunda takımımız olacaktır. Hepimiz oynamak istiyoruz ve aramızda rekabet var. Sahada olabilme rekabeti de, aynı şekilde takıma katkı sağlayacak. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa, oynayan oyuncu mutlaka en üst düzeyde performans gösterecektir" açıklamasını yaptı.Soldado, İstanbul'da beğendiği yerlerin sorulması üzerine, "Şu anda en beğendiğim yer; Kadıköy ve tabii ki stadımız. İstanbul'da tarihi yerleri gezme fırsatı da buldum. Ayasofya ve Sultan Ahmet Camiileri'ni gördüm. O bölge, kültür ve tarih anlamında gerçekten büyüleyici. Zamanla İstanbul'u daha çok gezmeyi ve tanımayı planlıyorum" cevabını verdi."BASKETBOL MAÇLARINA MUTLAKA GİDECEĞİM"Sporun genel olarak hobisi olduğunu dile getiren İspanyol oyuncu, "Bu yıl Fenerbahçe Doğuş maçlarına da mutlaka gideceğim. Çünkü Valencia'dayken Valencia basketbol takımını takip ediyordum. Basketbolu izlemekten büyük keyif alıyorum. Tenis ve Formula 1'i de izliyorum. Tenisi hem iyi oynuyorum hem de iyi bir seyirciyim. Golf oynamayı da seviyorum" dedi."KAFAMDA ÖNCE FENERBAHÇE VAR"İspanya Milli Takımı ile ilgili de konuşan Soldado, "Milli takımda oynamak, her oyuncunun hayalidir ancak İspanya'da büyük bir rekabet var. Genç oyuncular geliyor ve çok çok üst düzeyde performans sergileyebiliyorlar. Milli takıma gidebilmek için öncelikle burada yüzde yüzümle oynayıp takıma katkı verebilmem gerek. Açıkçası; kafamda önce Fenerbahçe var" ifadelerini kullandı.