Sokollu Mehmet Paşa



Türk asker, devlet adamı Sokollu Mehmet Paşa... Sokollu Mehmet Paşa kimdir? İşte Sokollu Mehmet Paşa'nın biyografisi

Sokollu Mehmet Paşa, 1506 senesinde Bosna'nın Sokoloviç kasabasında dünyaya geldi. Devşirme olarak Edirne'ye getirilmesinden sonra Türk-İslam kültürü ile yetiştirildi. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ölümünün ardından Kaptan-ı Derya oldu. Sonrasında Rumeli Valisi olan Sokollu, ilk önemli başarısını Tameşvar Kalesi'nin fethiyle elde etti.

Aynı zamanda İstanbul Tersanesini genişleterek yeniledi. Fetihten sonra vezirlik makamına getirilen Sokollu, 1561 senesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu ve II. Selim'in kızı Esmehan Sultan ile evlendi. İkinci vezirliği sırasında Semiz Ali Paşa'nın ölümü üzerine 1564 senesinde sadrazam olan Sokollu Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar Kalesi'nin fethini de padişah vefat ettikten sonra idare etti.

Kanuni'nin yerine II. Selim'i tahta çıkaran Sokollu, bu dönemde de sadrazamlık görevini sürdürdü. Don ve Volga ırmakları arasında açmayı düşündüğü kanal projesinin yanı sıra Süveyş Kanalı'nı da açmayı planladı.

Bu planını gerçekleştirebilmek için Sudan'ı ele geçirdi. Sokollu, 1574 senesinde vefat eden II. Selim'in yerine geçen III. Murad döneminde de sadrazamlığını sürdürdü. Sokollu Mehmet Paşa, 1579 senesinde öldürülünce Eyüp'te defnedildi.

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