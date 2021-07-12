DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'den ''Afganistan'' açıklaması: Türkiye'ye minnettarız
Fatih Terim'den Yunanistan'ın tutumuna tepki
Bakan Dönmez'den ''doğal gaz'' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki
Karavanla gidilecek yerler
Afganistan: Taliban'ın istihbarat şefi öldürüldü
ABD’li General Miller, Afganistan’daki görevini bıraktı
Irak’ta koronavirüs hastalarının yattığı hastanede yangın: Onlarca ölü ve yaralı var
Almanya Başbakanı Merkel: Kuzey Akım-2 konusunda Ukrayna'nın endişelerini ciddiye alıyoruz
BM Genel Sekreteri, 2020'de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla boğuştuğunu söyledi
Bankacılıkta böyle mağdur ediyorlar!
Venezuela'da muhalif lider Guaido: Polisler beni gözaltına almak istedi
Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı
İlber Ortaylı'dan aşı çağrısı
Kahvaltılık kolay pankek nasıl yapılır?

Sokakta yürüyen adama saldıran iki köpeğe ölüm cezası

Pakistan'ın Karaçi kentinde iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı. Pakistan’ın güneyindeki Karaçi kentinde iki köpeğin saldırısına uğrayan bir avukat ile iki hayvanın sahibi arasında varılan uzlaşma sonucunda ‘infaz’ çıktı. Köpeklerin veteriner tarafından ötenazi uygulanması öngören anlaşmaya göre, iki hayvan sahibi, ayrıca sokak köpeklerini korumaya çalışan bir yardım kuruluşuna 6 bin 270 dolar bağışta bulunacak. Geçtiğimiz ay gerçekleşen saldırının yaşandığı anlara dair kamera kayıtları, köpeklerin yolda yürüyen kişiye doğrudan saldırdığını gösteriyor. İki köpeğe verilen ölüm cezası, olayda yaralanan avukat ile iki hayvanın sahibi arasında, mahkeme dışı varılan uzlaşmanın bir parçası olarak uygulanacak.-MepaNews-

2021-07-12 23:50:07
Türkiye'nin uçak aküsü üreten ilk ve tek firması

Türkiye'nin uçak aküsü üreten ilk ve tek firması

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının %98 hisse ile sahibi olduğu ASPİLSAN ENERJİ, Türkiye’nin nikel kadmiyum uçak aküsü üreten ilk ve tek firmanın Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şunları söyledi: 'Firmamızda uçak, helikopter ve İHA'lar için akü tasarlanabiliyor. Havacılık sektörü güvenlik hassasiyetleri çok yüksek olan zor bir sektör ancak bu sektördeki 35 yılı bulan bilgi birikimimiz ve yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları, ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir pozisyonda yer almasını sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz 5 yılda yakaladığımız hızlı büyüme ivmesi ve bu alanda temin ettiğimiz EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikalarla beraber THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarı için de uçak ve helikopter akü tasarım ve üretimi yapmayı hedefliyoruz.'
Asi Nehri sümbül yeşiline büründü

Asi Nehri sümbül yeşiline büründü

Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu.Asi Nehri'nin yüzeyini kaplayan su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu. Lübnan’ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde su yüzeyi sümbüllerle kaplandı. Nehrin Antakya ve Samandağ ilçelerindeki bölümlerinde oluşan su sümbüllerinin, belediye ekiplerince önümüzdeki günlerde temizleneceği bildirildi. Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bilim insanlarınca istilacı bir tür olarak nitelendiriliyor. Su sümbüllerinin nehrin bazı bölgelerini kaplaması sonucu su yüzeyi yeşile büründü.
Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı

Oyuncuları '15/07 Şafak Vakti' filmini anlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara odaklanan filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni ve yapımcısı, Hilton İstanbul Bosphorus'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Cumhuriyet tarihinde yaşanılan en kötü olaylardan biri olduğuna dikkati çekerek, 'Aklıma geldikçe hala tüylerim diken diken oluyor. Filmin içinde çok daha iyi anladım neler olduğunu. Bütün oyuncular çok etkilendik. Bence iyi bir film yaptık. Türk halkı bağımsızlığına ve egemenliğine hiç kimsenin toz konduramayacağını tüm dünyaya gösterdi.' dedi.
'Vatanınız yoksa bir hiçsiniz'

'Vatanınız yoksa bir hiçsiniz'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde canını darbecilere karşı siper eden sayısız vatandaşlardan birisi olan ve o dönem Milat Gazetesi'nin muhabiri olarak görev yapan TRT muhabiri Enes Babacan, darbecilerin kurşununun hedefi olarak göğsünden vuruldu. Kalbinin 1,5 buçuk santim yukarısına isabet eden mermi, sol kolunun kaslarını parçalayarak çıktı. Babacan, 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarını, vurulduğu yerde AA muhabirine anlattı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH