Sokakta yürüyen adama saldıran iki köpeğe ölüm cezası
Pakistan'ın Karaçi kentinde iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı. Pakistan’ın güneyindeki Karaçi kentinde iki köpeğin saldırısına uğrayan bir avukat ile iki hayvanın sahibi arasında varılan uzlaşma sonucunda ‘infaz’ çıktı. Köpeklerin veteriner tarafından ötenazi uygulanması öngören anlaşmaya göre, iki hayvan sahibi, ayrıca sokak köpeklerini korumaya çalışan bir yardım kuruluşuna 6 bin 270 dolar bağışta bulunacak. Geçtiğimiz ay gerçekleşen saldırının yaşandığı anlara dair kamera kayıtları, köpeklerin yolda yürüyen kişiye doğrudan saldırdığını gösteriyor. İki köpeğe verilen ölüm cezası, olayda yaralanan avukat ile iki hayvanın sahibi arasında, mahkeme dışı varılan uzlaşmanın bir parçası olarak uygulanacak.-MepaNews-