Sokak ortasında av tüfeğiyle infaz

04.10.2017 12:00:12

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Gaziantep'te bir kişi sokak ortasında av tüfeği ile vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi 48 Cadde üzerinde karşılaşan Suat Söğüt (25) ile Mehmet Ö. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö. elindeki av tüfeği ile Suat Söğüt'e ateş açtı. Şahısların aralarında husumet bulunduğu ve bu nedenle tartıştığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan Mehmet Ö. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yaşamını yitiren Suat Söğüt'ün cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(Orhan Erkılıç/İHA)