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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Emin Beşiktaş yaralandı.

2022-01-10 22:23:30

Olay, bugün akşam saatlerinde Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Emin Beşiktaş bir anda karşısına çıkan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 5-6 sokak köpeğinin saldırısından, çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kurtarılan Emin Beşiktaş'ı yakınları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kafa derisi soyulan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada Üzümlü Belediyesi ekipleri saldırgan köpeklerle ilgili araştırma başlattı. Uyuşturucu iğne takan ekipler saldırgan köpekleri aradı.

VALİ HASTANEDE YARALI EMİN BEŞİKTAŞ'I ZİYARET ETTİ

Erzincan Valisi Mehmet Makas, yaralı çocuğu hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hastanede yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. DHA

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