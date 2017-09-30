Sofuoğlu ambulans uçakla İstanbul'a getirilecek

01.10.2017 00:09:08

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sabah saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a getirileceği bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Demircan, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun ambulans uçakla saat 08.00 sularında İstanbul'a getirilerek Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınacağını kaydetti.