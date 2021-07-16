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Şoför el frenini çekmeyi unutunca olanlar oluyor

El frenini çekmeyi unutan şoförün aracını kurtarma çabası kameraya yansıdı.

2021-07-16 18:30:19
Türk Boyları Yalova’da buluşuyor

Türk Boyları Yalova’da buluşuyor

Türk dünyasına mensup bir çok boy ve devletin temsil edildiği şenlik bugün Yalova’da başlıyor. Etkinliğe Türk dünyasından önemli ve ünlü kültür ve devlet adamları katılıyor. Şenlikler halka açık olarak 20 Temmuz’a kadar devam edecek.
Abu Dabi, Murban petrolü üzerinden pazarı kontrol etmek istiyor

Abu Dabi, Murban petrolü üzerinden pazarı kontrol etmek istiyor

Abu Dabi, Murban petrolünü referans fiyat yaparak bölgesindeki pazarı kontrol etmek istiyorAbu Dabi, Murban petrolünü Batı Teksas türü (WTI) ve Brent türleriyle kıyaslayarak Asya ve Orta Doğu pazarı için bir fiyatlandırma ölçütü yapmayı hedefliyor.
Almanya’da selden etkilenen Türkler konuştu

Almanya’da selden etkilenen Türkler konuştu

Almanya'da selden etkilen Ali Sarı, ilk kez böyle bir felaketle karşılaştığını söyledi. Rheinland-Pfalz eyaletinin Sinzig şehrinde yaşayan Ali Sarısu ve Orhan Er sel felaketi sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Gaspçılara izin vermediler, 20 bin dolar ödül aldılar

Gaspçılara izin vermediler, 20 bin dolar ödül aldılar

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Fatih Vezneciler Vidinli Tevfikpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İki gaspçı döviz bürosunda çalışan iki motosikletli kuryenin taşıdığı yaklaşık 3 milyon liralık dövizi almak istedi. Gaspçılar seyir halinde bulunan iki kuryeyi yolda durdurup yumruklamaya başladı. Ardından gaspçılar, kuryelerin yanında bulunan para dolu çantayı almak istedi. Ancak döviz bürosu çalışanları para dolu çantayı vermek istemedi ve gaspçılara uzun süre direndi. Döviz bürosu çalışanları yedikleri tüm yumruklara rağmen ellerinde bulunan para dolu çantayı bırakmadı. Döviz bürosu çalışanlarının yardımına çevrede bulunan esnaf koştu. Kalabalık çoğalınca gaspçılar olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası döviz bürosu sahibi çalışanlarını ödüllendirdi ve her birine 10 bin dolar ikramiye verdi.
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