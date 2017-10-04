Skylıfe dergisi Malatya'yı tanıtacak

04.10.2017 16:44:31

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Malatya Valisi Ali Kaban'ın daveti üzerine Malatya'ya gelen Skylıfe dergisi ekibi çektikleri fotoğraflar ile Malatya'nın tanıtımını dünyaya yapacak.Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya'nın zengin yemek kültürünün tanıtımının yapılması amacıyla Türk Hava Yolları (THY)'nin yayın organı Skylıfe dergisini kente davet etti.Davet üzerine şehre gelen dergi ekibinden Yazı İşleri Sorumlusu Rahime Demir Bulut ile Fotoğrafçı Mesude Bülbül 5 gün süre ile Malatya'da çekimler yaptı. İlin yemek kültürünü, tarihi eserlerini, kayısı ve diğer yöresel ürünleri ile insan unsurunu yansıtan fotoğraflar çeken dergi ekibi, çekilen fotoğrafları derginin Kasım ayı sayısında ve daha sonraki sayılarda yayımlayarak Malatya'yı yazılı ve görsel olarak tanıtacak.Dergide ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi olma özelliğini taşıyan Fotoğraf Makinesi Müzesine de yer verilerek müzenin tanıtımını yapılacak.