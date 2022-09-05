Skandal gece! Taraftar Cenk Tosun’a uçan tekme attı, tepki gösteren Souza kırmızı kart gördü

Ankara'da oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiminde Türk futbolu için bir skandal geceye daha imza atıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. İki takım taraftarları arasında yıllardır yaşanan gerilim nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar deplasman tribününe alınmadı. Karşılaşma sırasında tribünlerden Beşiktaşlı futbolculara sık sık yabancı maddeler atılırken, karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra büyük bir skandal daha yaşandı.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULARA UÇAN TEKME ATTI

Hakem Mete Kalkavan'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Beşiktaşlı futbolcular hakemlerle konuşurken kale arkasından sahaya giren ve orta sahaya kadar koşan bir Ankaragücü taraftarı, Cenk Tosun ve Salih Uçan'a doğru uçan tekme attı. Josef hemen sahaya giren kişiye müdahale ederken geç kalan güvenlik görevlisi sahaya giren kişiyi yere yatırdı.

O anlarda Ankaragücü ile Beşiktaş oyuncuları arasında da elektriklenme yaşandı.

Maçın ardından hakem Mete Kalkavan sahaya giren holigana müdahalede bulunduğu için Josef de Souza'ya kırmızı kart gösterdi.

CENK TOSUN'DAN TEPKİ!

Beşiktaş'ın yıldızı futbolcusu Cenk Tosun ise maçın ardından yaptığı açıklamada gösterilen kırmızı karta tepki gösterdi.

"Maçı geçtim, yenersin ya da yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilecek durum değil. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize gelip uçan tekme ile bize müdahale edebiliyor?

Şansına bir adım attım. Belki o adımı atmasam Salih'in beline o tekme gelecek ve Salih'in futbol hayatı bitecek. Gerçekten çok üzücü. Josef'in kartını hiç anlamadım.

Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara gitti. Böyle bir şey yok."

WEGHORST: ARKADAŞLARIMA KALKAN OLDUM

Maçın ardından yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulunan ve olayın yaşandığı yerde olan Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst da olayı şu sözlerle yorumladı;

“Bu olanların normal olduğunu söylemek imkansız. Çok yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla hareket ettiğini biliyorum. Bunu seviyorum. Bu durum kabul edilemez. İlk dakikadan maçın sonuna kadar gergin bir atmosfer vardı. Talihsiz bir olay yaşandı. Cenk'e biri vurdu. Bu çok ağır cezalandırılmalı. Türkiye güzel bir ülke. Lig, güzel bir lig. Daha çok gelişmesi için bunun ağır şekilde cezalandırılması lazım. Kabul edilemez şeyler yaşandı. Arkadaşlarıma kalkan oldum. Josef de Souza çok haksız bir şekilde kırmızı kart gördü. Sahaya giren bir taraftar vardı. Josef de Souza arkadaşını korudu orada.”