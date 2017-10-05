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Siyer Vakfı, 'Hicri 1439 Hadis Yılı' programını gerçekleştirdi

Her yıl farklı bir serlevhanın gölgesinde o seneyi ihya etme adına çeşitli programlar icra eden Siyer Vakfı, En Güzel’in (sas) sözlerini insanlığa duyurma ve O’nu (sas) daha iyi anlama maksadıyla bu seneyi 'Hadis yılı' ilan etti.

Siyer Vakfı, 'Hicri 1439 Hadis Yılı' programını gerçekleştirdi
05.10.2017 11:13:59

Siyer Vakfı, "Hicri 1439 Hadis Yılı" projesinin tanıtım programını Pazar akşamı (1 ekim) Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Metin Çakar'ın kıraatleriyle başlayan program, Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'nın açıklamaları ile devam etti.

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Siyer Araştırmaları Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım ise yaptığı konuşmada “Ümmet olarak dünyanın farklı noktalarında Kerbelalar yaşıyoruz. Bugün de muhatap olduğumuz Kerbelalar, En Güzelin (sas) sözlerine sırt çevirdiğimizdendir" ifadelerini kullandı. Sözlerin en güzelinin tekrar anılmasının asla sadece bir vefa gereği olmadığını vurgulayan Yıldırım, “Allah Resûlü'nün (sas) sözleri bizleri adam edecek, bizi ayağa kaldıracak, bize kaybettiğimiz o ruhu ve heyecanı tekrar kazandıracak inşallah” dedi.

Tarih boyunca hiçbir zaman, şu an olduğu kadar değerlerimizle kavgalı hale düşmediğimizi belirten Yıldırım, bugün hadislere yaklaşımda 5 farklı tavrın mevcut olduğunu söyledi. Toptan reddedenler. Toptan kabul edenler. Kurana arz edelim diyenler. İstediğimizi alalım, istediğimizi terk edelim diyenler. Nebevi mirasa dikkatlice yaklaşarak ondan istifade etme yoluna gidenler.

Sünnet Müslümanın kimliğidir. Hayatımızdan koparılan her Sünnet, Müslüman kimliğimizden bir parça koparıyor” diyen Yıldırım, Sünnetin Müslüman kimliğimiz ve şahsiyetimizdeki önemi yüzünden özellikle saldırılan bir alan olduğunu vurguladı. Sünnetin hayatlarımızı şekillendiren bir Peygamber (sas) mirası olduğunu belirten Muhammed Emin Yıldırım, Allah Resûlü'nün (sas) bizi bir hayale, nostaljiye değil hayat veren şeylere çağırdığını sözlerine ekledi. Hadislerin bir Müslüman için ne anlam ifade ettiğine de değinen Yıldırım, “Hadis denilen Peygamberimizin (sas) o kutlu sözleri, Allah'ın (cc) kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in hayatta nasıl yaşanacağının en güzel vesikasıdır. Hadis demek; Müslümanca yaşamak, Müslümanca düşünmek, Müslümanca hareket etmek nasıl olur bunun belgelerini Kutlu Nebi'den (sas) almak demektir” dedi. Yıldırım son olarak bu sene Hadis Yılı projeleri ile neleri hedeflediklerine değindi ve “Gelin, ona buna laf yetiştirmekten kurtulalım ve En Güzelin (sas) sözlerini insanlara ulaştırma adına bir gayret içinde olalım” Hadis Yılı boyunca Siyer Vakfı tarafından icra edilecek olan programların detaylı bilgisine ulaşmak ve Hadis Yılı program kataloğunu incelemek için Vakfın siyervakfi.org internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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“BİR TEBLİĞ ARACI OLARAK SİNEMAYI KULLANMAK İSTİYORUZ”

Peygamber Efendimiz'in (sas) kutlu mesajlarının ve aziz İslam 'ın günümüz insanlarına ulaştırılması adına gayret içerisinde olunması gerektiğini dile getiren Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Proje Koordinatörü Mehmet Kaman, “Bu gaye ile çağımızın en büyük kitle iletişim araçlarından olan sinemayı önemli bir tebliğ aracı olarak görüyor, 2014 yılında başlatmış olduğumuz Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışmamız ile bunu hedefliyoruz” dedi. Yarışma amacının Peygamber Efendimiz'in (sas) hayatını anlatacak filmler yapmak olmadığını vurgulayan Kaman, “Amacımız; O'nun (sas) örnek ahlakını rol model olarak sinema diliyle anlatacak yapımları teşvik ederek, aziz hatırasını tüm yüreklere taşımaya vesile olmaktır” dedi. Yarışmaya her geçen gün artan bir ilginin olduğunu kaydeden Mehmet Kaman, yarışma takvimine dair bilgiler paylaştı.


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