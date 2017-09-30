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Siviller Havice'yi terkediyor

Siviller Havice'yi terkediyor

Havice'yi IŞİD'den geri alma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte, son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'te güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.

Siviller Havice'yi terkediyor
01.10.2017 01:31:15

Irak'ta, Havice'yi terör örgütü IŞİD'den geri alma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasının ardından son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'teki güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.

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Kerkük'ün Havice ilçesinin IŞİD'den kurtarılması amacıyla Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tarafından koordineli şekilde yürütülen operasyon, 2'nci aşamasına girerken birçok sivilin güvenli bölgelere kaçışı sürüyor.

OPERASYONDA 2. AŞAMA BAŞLADI

Kerkük Göç ve Göçmenler Dairesi Müdürü Ammar Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Operasyonun 2'nci aşamasının başladığı son 24 saat içinde 3 bin 500 iç göçmen, Kerkük'ün güvenli bölgelerine sığındı." dedi.

Sabah, göçmenlerin Peşmerge'nin kontrolündeki Dakuk ve Dibis ilçesiyle Molla Abdullah bölgelerine ulaştığını belirtti.

"GÖÇMENLERİN ÇOĞU IŞİD MENSUBU AİLELER"

Dibis İlçesi Asayiş Müdürü Ali Muhammed de son 24 saat içinde büyük bir iç göçle karşılaştıklarını dile getirerek, bölgeden kaçanların sayısının artmasından endişe duyulduğunu anlattı.

Göçmenlerin çoğunlukla IŞİD mensubu ailelerden oluştuğunu öne süren Muhammed, kadın ve çocukların çoğunlukta olduğunu söyledi.

Muhammed, "Ailelerini noktalarımıza kadar getirip geri giden DEAŞ militanları bile oldu." dedi.

"MAYINA BASAN AİLE YOK OLDU"

Havice'den çocuklarıyla kaçan Behiye Hamad da "Havice'den buraya kadar 12 saat yürüyerek ulaştık. Tehlikeli ölüm yolundan geçtik. Yolda mayına basan komşumuzun tüm aile fertleri hayatını kaybetti." diye konuştu.

Raad Adday da "DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerden kurtulmayı bekliyorduk. Hayat felç ve yaşayacak durumda değildik." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, önceki gün Havice'yi IŞİD'den geri alma operasyonunun 2'nci aşamasının başladığını duyurmuştu.


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Siviller Havice'yi terkediyor
Siviller Havice'yi terkediyor
Havice'yi IŞİD'den geri alma operasyonunun ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte, son 24 saatte 3 bin 500 kişinin Kerkük'te güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.
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