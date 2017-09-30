Sivasspor:3 Antalyaspor:1

30.09.2017 17:07:22

TIMETURK | HABER MERKEZİ

4 Eylül Stad'ında oynanan karşılaşmada Sivasspor Antalyaspor'u 3-1 yendi.

Henüz 6. dakikada Ziya'nın asistinde topla buluşan Hakan Arslan, ayağının içiyle sade bir dokunuş yaptı ve yakın mesafeden topu filelere göndererek Sivas'ı 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Rybalka ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi, o noktada pozisyon alan Hakan Arslan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu.

42. dakikada yine Rybalka'nın ortasında bir kafa golü daha atan Hakan kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydederek ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0

İkinci yarıda Antalyaspor bir gol buldu.

59. dakikada Sivasspor'da N'Dinga kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

60. dakikada Nasri'nin ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Djourou topu filelerle buluşturdu ve skor 3-1 oldu.

Hakemin düdüğü çalmasıyla karşılaşmanın skoru belirlenmiş oldu.

Sivasspor maç sonunda puanını 9'a yükseltti. Antalyasporun ligdeki puan durumu ise 6.