Sivasspor:3 Antalyaspor:1
Süper Lig'de Antalyaspor, Sivasspor'un sahasına konuk oldu.
TIMETURK | HABER MERKEZİ
4 Eylül Stad'ında oynanan karşılaşmada Sivasspor Antalyaspor'u 3-1 yendi.
Henüz 6. dakikada Ziya'nın asistinde topla buluşan Hakan Arslan, ayağının içiyle sade bir dokunuş yaptı ve yakın mesafeden topu filelere göndererek Sivas'ı 1-0 öne geçirdi.
39. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Rybalka ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi, o noktada pozisyon alan Hakan Arslan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skor 2-0 oldu.
42. dakikada yine Rybalka'nın ortasında bir kafa golü daha atan Hakan kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydederek ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0
İkinci yarıda Antalyaspor bir gol buldu.
59. dakikada Sivasspor'da N'Dinga kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
60. dakikada Nasri'nin ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Djourou topu filelerle buluşturdu ve skor 3-1 oldu.
Hakemin düdüğü çalmasıyla karşılaşmanın skoru belirlenmiş oldu.
Sivasspor maç sonunda puanını 9'a yükseltti. Antalyasporun ligdeki puan durumu ise 6.