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İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

BURSA

20:06

04:18
20:06
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:51

04:04
19:51
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:34

03:48
19:34
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
19:17
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:30
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:08:00

İftar vakti

ANKARA

19:51

04:04
SAHUR
19:51
İFTAR

ERZURUM

19:17

03:30
SAHUR
19:17
İFTAR

Sivas Valisi Salih Ayhan’dan kısıtlamayı delen satıcıya karşı örnek davranış

Sivas Valisi Salih Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, tezgahındaki tüm limonları satın aldıktan sonra evine gönderdi. Vali Ayhan'ın bu hareketi izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

2021-05-02 17:36:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Mahruze Keleş anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Mahruze Keleş anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği 65 yaşındaki Mahruze Keleş yaşadığı mutluluğu anlattı
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 teröristin ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi.' ifadelerine yer verildi.
Ay-yıldız üniformalı Fatih Şentürk: 'Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin'

Ay-yıldız üniformalı Fatih Şentürk: 'Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin'

Gazi olan ve mücadeleye ampute futbolla devam edenleri örnek aldıVatan savunmasında bacaklarını kaybederek gazi olan ve tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi bırakmayan gazi ampute futbol oyuncularını görünce kaybetmek üzere olduğu yaşam azminin geri geldiğini ifade eden Şentürk, 'Mayınlara basarak ayaklarını kaybeden gazi ağabeylerimizi görünce büyük bir hırsla azimlendim. Onlar vatan savunmasında ayaklarını kaybetmişlerdi ve harika bir özveriyle branşlarına devam ediyorlardı. Hayata sımsıkı tutunmuşlardı. Benim bunları gördükten sonra hayatı bırakma şansım tabii ki yoktu.' diye konuştu.
MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
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İHH Ramazan
İHH Ramazan