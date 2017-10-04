Sivas'da otobüsten 181 kaçak göçmen çıktı

04.10.2017 16:34:38



Akıncılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında Ağrı'dan İstanbul'a giden 09 D 9610 plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste ve otobüsün bagajında yapılan aramada yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 181 göçmen yakalandı. Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Bangladeş ve Sri Lanka uyruklu olduğu tespit edilen kişiler kimlik tespitleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Göçmenler kimlik tespitinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü ise işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





