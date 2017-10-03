Şişecam çalışanları kıyılardaki zararlı atıkları topladı

03.10.2017 15:57:22

Şişecam Topluluğu, Deniz Temiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle "Kıyı Temizleme Hareketi" isimli etkinlik gerçekleştirdi

Şirketin açıklamasına göre, deniz ve kıyıların korunmasında farkındalığı artırmayı amaçlayan "Kıyı Temizleme Hareketi" kapsamında, plastik, cam, kağıt, metal gibi çevreye zararlı atıklar toplandı.

Kınalıada'da 22 Şişecam çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, takım çalışmasına yönelik atölye eğitimi verildi. Gruplar, ardından kıyı şeridindeki atıkları topladı ve deniz kirliliğinin doğa ve canlı yaşamına etkilerini anlatan "Doğada Çözünme Sürelerinin Aktarımı Ekosistemde Neler Oluyor" başlıklı seminere katıldı.

Sosyal sorumluluk ve takım çalışmasıyla gerçekleştirilen "Kıyı Temizleme Hareketi" sonucunda toplamda 65 kilogram atık toplandı.

