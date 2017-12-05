Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

05.12.2017 13:12:41

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 23'ü tutuklu 428 sanığın yargılanmasına Adana'da devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli mahkeme salonunda görülen duruşmaya, tutuklu 10 eski rütbeli asker ile tutuksuz 19 uzman çavuş olmak üzere 29 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık uzman çavuş H.Y. savunmasında, 15 Temmuz günü akşam saat 22.00 sıralarında "görev var" denilerek aniden hazırlanmaları yönünde emir verildiğini söyledi.

Sanık H.Y, 15 dakika içerisinde herkesin tam teçhizat hazırlanmasının istenildiğini aktararak şöyle devam etti:

"Bize 3 günlük kumanyanızı ve çelik yeleğinizi yanınıza alın emri verildi. Helikopter pistinde telefonlarımız toplandı. Daha önceki operasyonlarda telefonlarımızı yanımıza alıyorduk. Daha sonra yola çıktık. Biz Cudi'ye operasyon olacağını düşünmüştük. Ben ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Daha sonra polisler bize silah doğrulttu. Tabur komutanımız araçlardan inmeyin emri verdi. Sonrasında zaten tümene doğru dönüşe geçtik. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Tutuksuz uzman çavuş H.A. da 15 Temmuz tarihinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayında görevli olduğunu ve o gece tugay içtima alanında cep telefonlarının toplandığını anlattı.

Uzman çavuşların verilen emri sorgulama gibi bir konumlarının bulunmadığını belirten H.A. "Biz uzman çavuşlar olarak verilen emri hiçbir şekilde sorgulamayız. Sadece kendi aramızda birbirimize sorarız o kadar." dedi.

Duruşmada savunması alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

