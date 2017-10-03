Şırnak'ta yol kesen PKK'lılar araç yaktı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi karayolunda teröristler AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'un aracını ateşe verdi
03.10.2017 23:50:12
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi karayolunda teröristler AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'un aracını ateşe verdi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Olay, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Günyüzü köyü yakınlarında yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup, AK Parti Beytüşşebap İlçe Başkanı Kamil Durmuş'un aracını durdurdu. PKK'lılar aracın içerisindeki ilçe başkanının yeğeni Cihat Akdağ'ı indirdikten sonra aracı ateşe verdi.
Aracı yakan teröristler kaçarken, güvenlik güçleri bölgede hava destekli operasyon başlattı.
(Melih Yiğit /İHA)
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi karayolunda teröristler AK Parti İlçe Başkanı Kamil Durmuş'un aracını ateşe verdi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Olay, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytüşşebap ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Günyüzü köyü yakınlarında yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup, AK Parti Beytüşşebap İlçe Başkanı Kamil Durmuş'un aracını durdurdu. PKK'lılar aracın içerisindeki ilçe başkanının yeğeni Cihat Akdağ'ı indirdikten sonra aracı ateşe verdi.
Aracı yakan teröristler kaçarken, güvenlik güçleri bölgede hava destekli operasyon başlattı.
(Melih Yiğit /İHA)