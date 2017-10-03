Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
03.10.2017 23:47:10
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakası henüz belirlenemeyen Nesim Genç yönetimindeki otomobil, Karalar beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü Genç olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Edip Genç 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.