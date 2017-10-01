Şırnak şehitlerinin isimleri belirlendi

01.10.2017 22:54:25

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Şırnak'taki terör saldırısında şehit olan yüzbaşı ile korucunun kimlikleri belli oldu.Şırnak-Cizre karayolu Cudi Dağı bölgesinde yapımı devam eden tünelin güvenliğini sağlayan Kaletepe üs bölgesine bir grup PKK'lı teröristin uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu bir yüzbaşı ve bir güvenlik korucusu şehit olmuş, bir uzman çavuş ile 3 güvenlik korucusu yaralanmıştı. Saldırıda şehit olan yüzbaşının Ankara'nın Çubuk ilçesi nüfusuna kayıtlı Cizre İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölüğü Komutanı Mustafa Erdal, güvenlik korucusunun ise Cizre ilçesi Yakacık köyü nüfusuna kayıtlı Dündar Page olduğu bildirildi.Saldırıda yaralanan uzman çavuş ve güvenlik korucularının tedavilerinin ise Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerinde devam ettiği belirtildi.(Melih Yiğit/İHA)