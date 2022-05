Para Kazanırken ve Hayatı Yaşarken Kendinize Zaman Ayırmayı İhmal Etmemelisiniz

Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Niziplioğlu, iş hayatındaki başarısı kadar çok yönlü kişiliği ile dikkat çeken bir isim.

Köklü bir aile şirketi olan Niziplioğlu Holding'i vizyoner projeleriyle büyüten, ince eleyip sık dokuyarak her yatırımda daima en iyi sonucu almayı hedefleyen Kemal Niziplioğlu, İstanbul'un kalbinde Mecidiyeköy'de yer alan The Craton Hotel ile de dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerine kusursuz bir konaklama hizmeti sunuyor. Başarılı İş İnsanı Kemal Niziplioğlu ile iş hayatına nasıl atıldığını, TheCratonHotel'in sunduğu ayrıcalıkları, yaşam prensiplerini, bekar yaşamanın olumlu ve olumsuz yanlarını, çok yönlü kişiliğini sizin için konuştuk.

Sayın Kemal Niziplioğlu, Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak çok özel işlere imzanızı Niziplioğlu atıyorsunuz. Öncelikle iş hayatına nasıl atıldığınızı öğrenebilirmiyiz?

Niziplioğlu bir aile şirketidir. Aile şirketlerinin oluşturduğu bir topluluktur. Kemal Niziplioğlu olarak iş hayatına babamızın mesleği olan kuyumculukla başladım. Daha sonrasında konut ve petrol sektörüne geçiş yaptım. Firmamız yakın bir zamana kadar Türkiye'nin en büyük altın broker'ıydı.

En büyük, en yüksek ciroyu yapan altın şirketiydik. Şu anda ağırlıklı olarak turizm sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Mücevherat alanında daha çok kız kardeşlerimiz Ebru ve Bahar Niziplioğlu, Devon byAngels markasıyla faaliyet gösteriyorlar.

Kemal Niziplioğlu olarak İstanbul'un kalbinde Mecidiyeköy'de yer alan TheCraton Hotel ile turizm sektöründe önemli bir yatırıma imza attınız. TheCraton'un özellikleri nelerdir?

Niziplioğlu Holding olarak 2019'da TheCraton otelini hizmete açtık. Otel henüz kendisini test ederken araya pandemi süreci girdi. Mart 2020 ayında belediye başkanı ve valinin ricasıyla otelimizi sağlık çalışanlarına tahsis ettik. Yaklaşık 120 gün süreyle 110 sağlık çalışanı burada konakladı. Niziplioğlu Holding'in diğer oteli olan “Uranüs Hotel” de Topkapı'da misafirlerimize hizmet vermektedir. İki otelimiz de beş yıldızlı ve şehir oteli statüsünde. The Craton, Orta Doğu turizmine tam olarak hitap ediyor. Craton'unlokasyon puanı dünya çapında 9'dur. Bu puanı almak gerçekten çok zordur. İnsanlara belki çok iyi bir şekilde hizmet verebilirsiniz, bazı konulardaki eksikleri düzeltebilirsiniz ama konumu düzeltemezsiniz. Bu konum için uzun zaman çalıştık ve planlamalar yaptık.İstanbul Havalimanından çıkacak olan metro burada sonlanacak. Dünyada bu kadar önemli lokasyonda bu şekilde olan otel sayısı çok azdır. Mecidiyeköy ulaşım açısından çok avantajlı bir yer. İnşaat kökenli bir aile olduğumuz için dekorasyona ve uygulama projelerine de fevkalade ehemmiyet verdik. Bu anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. ‘The Craton İstanbul çok güzel bir şehir oteli. Üst katlarımızdan harika boğaz manzarasını görebilirsiniz”

Sayın Kemal Niziplioğlu, siz aynı zamanda siyaset bilimi uzmanısınız. Bu yönünüzden de okuyucularımıza bahsedebilir misiniz?

Akademik hayatıma Bilkent Üniversitesi'nde başladım ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde devam ettim. Aynı zamanda İstanbul milletvekili adayıyım. Şu anda daha çok iş insanı kimliğim ile ön planda olsam da siyasetin içinde aktif olarak bulunuyorum. İleride de siyaset bilimi hakkında kitaplar yazmak istiyorum. Ben uluslararası ilişkilerle de çok ilgili bir insanımdır. Çevreyi iyi analiz ederim, güzel tespitlerim olur. Bunun için çevrenizde olup bitenden haberinizin olması lazım.

Sayın Kemal Niziplioğlu, Niziplioğlu Holding olarak sürekli büyüyen aktif bir şirketsiniz. Önümüzdeki dönemde ne gibi yatırımlarınız olacak?

Şu anda daha çok akaryakıt, inşaat ve şehir otelciliğinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yurt dışında Rusya'ya yatırım yapmayı düşünüyoruz. Orada da güzel imkanlar var. Savaş bir yandan dünyayı felakete sürüklerken bir şeylerin de önünü açabiliyor. Önümüzdeki günlerde Rusya'da yatırımlarımız başlayacak.

Sayın Kemal Niziplioğlu, siz çok çalışan ve çalışanlarınız tarafından hem sevilen hemde saygı duyulan bir işadamısınız. Sizin işinizde ve özel hayatınızda yaşam prensipleriniz ve başarı sırlarınız nelerdir?

Çalışanın, iş verenin, müşterilerin, kısacası herkesin mutlu olduğu işleri yapmak istiyoruz. Sadece sizin mutlu olduğunuz şeylerde mutlaka bir yanlışlık vardır. Bizim otelimizde konaklayan müşteriler bize yüksek puan verdiğinde, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarında bu beni çok mutlu ediyor. Bunu hayatınızın tamamına yayabilirsiniz.

Benim başarı sırrım doğru karar vermektir. Hayat sizin verdiğiniz kararlardan sonra akmaya başlar. Doğru karar vermenin sırrı odaklanmaktır. Acele verilen kararlar, düzgün fizibilite yapmadan alınan yatırım kararları, çok hızlı bir şekilde alınan ilişki kararları, hemen yapılan evlilikler sizin beklentilerinize cevap vermez. Orada kumar oynamış olursunuz. Risk payınızı her zaman çok iyi etüd etmelisiniz.

Sayın Kemal Niziplioğlu, birden fazla hobinizin de olduğunuzu biliyoruz. Bu hobilerinizden de bahsedebilir misiniz?

Para kazanırken ve hayatı yaşarken kendinize zaman ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Pandemi sürecinde beni neyin mutlu edeceğini düşündüm. Tek motorlu, dört kişilik uçaklar benim en büyük hobim. Uçağı koşturup lövyeyi çektikten sonra yukarı doğru gitmeye başladığımda kendimi çok mutlu hissediyorum. Sanırım en mutlu olduğun an, o an. Tek başıma, gökyüzünde bir sağa bir sola kuş gibi uçmak. Aynı zamanda tekne kaptanlığı da yapıyorum. Meteoroloji bilen bir pilot çok iyi kaptanlık yapabilir. Çünkü hava şartları denizi çok etkiler. Su ile hava çok farklı şeyler değildir. Fitness yapmayı da çok seviyorum. Otelimizde İstanbul'un en iddialı spor ve sağlık kulübüne sahibiz. Her günün sonunda fitness salonuna giderek günlük sporumu yapıyor, bitirdikten sonra da otelimizdeki havuzda stres atıyorum. .