İDOLFX GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİNDE

İdolFX, üniversite iş birliklerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ulaşabildikleri herkese ulaşmaya çalışan forex piyasalarının iddialı kurumu yavru vatan Kıbrıs’taki gençlere de ulaşmanın gururunu yaşıyor.

İdolFX, üniversite iş birliklerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ulaşabildikleri herkese ulaşmaya çalışan forex piyasalarının iddialı kurumu yavru vatan Kıbrıs'taki gençlere de ulaşmanın gururunu yaşıyor.

En çok kazandıran FX şirketlerinden biri olmayı başaran İdolFX, bu ve birçok liderlik ettiği konularda forex piyasalarına daha girmemiş ve forex piyasaları hakkında bilgi almak isteyen üniversiteleri gençlere ulaşmak için bir proje oluşturmuştu. Bu proje kapsamında ülkemizin 17 ilindeki 22 farklı üniversitede gençlerle buluşan yetkililer bu hafta ise yavru vatan Kıbrıs'taydı.

Girne Amerikan Üniversite'sindeki forex piyasalarıyla ilgilenen gençlerle buluşan yetkililer tecrübelerini ve yeni gelişmeleri öğrencilere aktardı. Yapılan sunumlar ve soru cevaplar netecisinde her iki tarafın da bu durumdan zevk aldıkları ve eğlendikleri yüzlerinden okundu. Yetkililer üniversite yıllarındaki anılarından bahsederken de salonda kahkahalar koptu. Hem eğlenceli hem de eğitici geçen konferanslardan sonra da öğrenciler yetkililerle birebir sohbet etme imkânı buldu.

Öğrencilerin yorumlarından konferansların verimli geçtiği anlaşıyordu. Aynı zamanda katılım gösteren öğrencilere forex piyasaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları için bazı bonuslar ve bakiyeler tanımlandı.

Yetkililer bu ve buna benzer eğitici etkinliklerin devamının geleceğini ve forex piyasalarında işlem yapan kullanıcıları için yeni sürprizler geleceğini belirterek sözlerini noktaladı.

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