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Sırbistan, Mladic için garanti verdi

Sırbistan hükümeti, Lahey'deki uluslararası mahkemede yargılanmaya devam eden eski Sırp komutan Mladic'in tedavi amacıyla geçici olarak serbest bırakılması için mahkemeye garanti verdi

Sırbistan, Mladic için garanti verdi
03.10.2017 14:17:47
Sırbistan hükümeti, Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) yargılanmasına devam edilen eski Sırp komutan Ratko Mladic'in tedavi amacıyla geçici olarak serbest bırakılması ve bu kapsamda Sırbistan'a getirilmesi için garanti verdi.

Sırbistan Adalet Bakanlığından, ülkenin resmi haber ajansı TANJUG'a yapılan açıklamada, Bosna'da savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan Mladic'in tedavisine Sırbistan'da devam edilmesi amacıyla geçici olarak serbest bırakılması için hükümetin mahkemeye garanti verdiği bildirildi.

Açıklamada, garanti mektubunun Mladic'in avukatlarına verildiği ve onlar tarafından ICTY'ye teslim edileceği belirtildi.

Savaş suçu zanlısı Mladic'in avukatları, daha önce de zanlının Rusya'da tedavi için geçici olarak serbest bırakılmasını talep etmiş ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

- Srebrenitsalı anneler tepkili

Sırbistan hükümetinin Mladic için garanti vermesine Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği tepki gösterdi. Derneğin açıklamasında, Sırbistan'ın Mladic'in için garanti vererek, savaş suçu zanlılarını koruduğunu ve Bosna'daki savaşta yaşananların üstünü örtmek istediğini bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, Mladic'in sağlık durumunun ICTY'deki doktorlar tarafından kontrol altında tutulduğunun altı çizilerek, "Bosna Hersek'te yaşanan savaşın sorumluluklarını gizlenmeye devam eden bir ülke, savaş suçu zanlısının karar günü adaletin karşına çıkacağı garantisini veremez." değerlendirmesi yer aldı.

1995 yılında gerçekleştirilen Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten yargılanan Mladic hakkındaki kararın kasım ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Bosna'daki savaşın ardından 16 yıl boyunca kaçtıktan sonra 2011 yılında Sırbistan'da yakalanan Mladic'in yargılanmasına 2012 yılında başlanmıştı.

Lahey'deki bir cezaevinde tutulan 74 yaşındaki eski Sırp komutanın daha önce beyin kanaması ve kalp krizi geçirdiği açıklanmış, son dönemde de sağlık durumunun kötüleştiği ileri sürülmüştü.


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