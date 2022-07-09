Şinzo Abe suikastı dengeleri altüst etti! Japonya'da bundan sonra ne olacak?

Buna rağmen ekonomide bazı anahtar görevlere atayacağı isimler Kişida'nın geride bırakacağı kendi politik mirasını da belirleyecek. Ancak belli konularda eli kolu bağlı. Örneğin ilerideki aylarda Abe ile zamanında uyumlu çalışan Japonya Merkez Bankası başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine gelecek isim henüz belli değil. Bir yandan da dolar karşısında tarihi düşüş yaşayan Japon yen'inin daha da düşmesini önlemek için Merkez Bankası üzerinde sıkı para politikası baskısı var. Hükümette görevi olmamasına karşın yıllardır LDP içerisindeki muazzam gücü nedeniyle "gölge şogun" adıyla anılan Şinzo Abe'nin kendi ekonomik ve siyasi ajandasına şartlanmış olan Japonya'da LDP ve başındaki Kişida hafta sonundaki seçimlerde gelen zaferle bundan sonraki üç yıl boyunca hiç seçimin olmadığı "altın dönem" yaşayacak. Kişida'nın elde ettiği olumlu politik havayı yok edecek tek olasılık, Abe'nin başını çektiği ve Kişida'nın da üyesi olduğu LDP fraksiyonunun bir nedenle dağılması ve parti liderliğinde kendisine rakiplerin çıkması olabilir. Kaynak: BBC Türkçe