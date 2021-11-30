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Sinop'ta fırtına dehşeti! Bazı evlerin çatısı uçtu

Sinop'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Türkeli ilçesinde bazı evlerin çatısı uçtu.

2021-11-30 21:17:23

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan valilik, şiddetli rüzgar nedeniyle kentte saat 21.00'e kadar motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı ile motorlu kuryelik yapılmasını yasakladı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ada Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları, çevreye dağıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, apartmanda ise hasar meydana geldi. Apartman yöneticisi Celil Aksan, "Çatıyı yeni yaptırmıştık ama hiçbir önlem almadan çatıyı tutturmuşlar. Resimlerini çektik, itfaiye geldi ve inceleme yaptı. 'Biz kaldıramayız' dedi. Ben de polisi aradım, tutanak tuttular" dedi.

Öte yandan, Sinop Valiliği'nce yapılan açıklamada, etkili rüzgar nedeniyle kentte saat 21.00'e kadar motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı ile motorlu kuryelik yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Sinop'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Türkeli ilçesinde bazı evlerin çatısı uçtu. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde; çatıdan kopan parçaların savrulması ve belediye misafirhanesinde kalan öğrencilerin çığlık atıp, cam kenarından kaçmaları yer aldı.

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