Silivri'de trafik kazaları: 2 ölü
05.12.2017 21:30:04
Silivri'de meydana gelen trafik kazalarında iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu Araptepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Arslan'a (30) Edirne istikametine giden taksi çarptı.
İşten çıkarak eve gittiği belirtilen Arslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Karayolunun Semizkum Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Muhammet Server'e de 52 KA 774 plakalı otomobil çarptı.
Server, olay yerinde hayatını kaybederken, ismi belirtilmeyen sürücü gözaltına alındı.