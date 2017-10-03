Silivri'de çifte dava

03.10.2017 21:39:53

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 54'ü tutuklu 128 sanığın yargılandığı davanın 6'ncı duruşması tamamlandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada, sanık savunmalarının alınması işlemine devam edildi.

Duruşmada, tutuksuz sanıklardan Tayfun Altındal'a söz verildi.

Avukatı eşliğinde savunmasını tamamlayan Altındal, görevinin bölük yazıcısı olduğunu belirterek terör saldırısı gerekçesiyle 1. Ordu Komutanlığı'na gönderildiklerini öne sürdü.

Altındal, güvenlik amacıyla geldikleri 1. Ordu Komutanlığı'nda darbe girişimini öğrendiğini ileri sürerek, "Tankın içindeydim ve gürültülüydü. Telefonumun çaldığını duymamıştım, çok sayıda arama gelmişti. Ancak 1. Orduya vardığımızda telefonuma baktım. Telefonla konuştuğum bir arkadaşım, bana televizyonda gördüğü haberleri okuyordu. Ben de telefonumun sesini hoparlöre vererek yanımdakilere duyurmuştum." diye konuştu.

"Silah kullanmadım" diyen Altındal, komutanı eski üsteğmen Sinan Atmaca'nın ise hiçbir şahısa veya hedefe silah doğrultmamaları yönünde emirler verdiğini iddia etti.

Altındal, 1. Ordu Komutanlığı'na gönderilen tankların ise komutanlığın garajlar bölgesine çekilerek kapatılması emrini de Atmaca'nın verdiğini ileri sürdü. Hakkındaki yakalandığı iddialarının doğru olmadığını savunan Altındal, beraatini talep etti. Duruşmada, eski uzman çavuş Coşkun Korkmaz, Halil Göbüt ve Cüneyt Çetin de haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, darbe girişimi içinde yer almadıklarını söyledi. Söz alan bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sırasıyla tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.