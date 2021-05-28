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Silahlı insansız deniz üstü araç (SİDA) ilk atışında başarılı!

'Türkiye bu ligdeki yerini yükseltecek'Bu sistemin grubu ve sınıfının ilk örneği olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:'Sırada başka örnekler de var. Hatta bu operasyonel kavramın çeşitlendirilerek hayata geçeceğini söyleyebilirim. Türkiye insansız harekat ortamını oluşturmak ve elde ettiği teknolojileri geliştirerek bu sınıfta üst ligde oynayan bir oyuncu olduğunu gösterecek. Nasıl SİHA'larda bunu gösterdiysek, diğer sistemlerde de adım adım geliyoruz. Başarıları görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Ortaya konulan başarılarla Türkiye bu ligdeki yerini yükseltecek. Dünyada bu anlamda ilgi çeken bir ülke olduğu kadar ortaya koyduğu konsept, kavram ve uygulamalarla da dikkati çekecek.'

2021-05-28 12:00:50
Bakan Dönmez yeni petrol keşiflerini anlattı

Bakan Dönmez yeni petrol keşiflerini anlattı

Geçmişte arama yapılan ancak bulunamadığı ifade edilerek betonlanmış sahalarda da son birkaç yıldır özel çalışma yürüttüklerini aktaran Bakan Dönmez, buralarda da netice almaya başladıklarını bildirdi.Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var; arayanlar ancak bulur. Hem karada hem denizde yetki alanımızda olan hidrokarbon zenginliklerini, yer altı kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak gibi amacımız misyonumuz var. Yeni keşiflerle Güneydoğu ve Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik üretim artışı sağlamış olduk
New York'taki Ortodoks Yahudiler İsrail'i protesto etti

New York'taki Ortodoks Yahudiler İsrail'i protesto etti

Yüzlerce Ortodoks Yahudisi, New York'ta İsrail'in Filistinlilere karşı saldırılarını kınamak ve Filistinlilere destek olmak için yürüdü. Ellerinde taşıdıkları 'Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı değildir.' yazılı dövizlerle Brooklyn Köprüsü'nde yürüyen göstericiler, 'İsrail Devleti, Yahudileri temsil etmiyor.' sloganları attı.
PKK'lıların kullandığı araçtaki bomba düzeneği son anda imha edildi!

PKK'lıların kullandığı araçtaki bomba düzeneği son anda imha edildi!

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Diyarbakır Mardin kara yolunda 21 AAZ 225 plakalı araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu Mardin yolu araç, Kamışlı Bulvarı kavşağında kaza yaptı. Ekiplerin, araçtan siyah renkli bez torbanın dışarıya atıldığını görmesi üzerine yapılan kontrollerde, siyah renkli, naylon poşet ve koli bantları ile paketlenmiş, üzerinde mıknatıslar bulunan, telefonla irtibatlı bomba düzeneği olduğu değerlendirilen malzeme, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Araç sürücüsü İbrahim K. yakalandı. Düzenek, bomba imha uzmanlarınca kontrollü patlatmayla imha edildi.
Milli futbolcuların EURO 2020'deki ilk hedefi İtalya maçı

Milli futbolcuların EURO 2020'deki ilk hedefi İtalya maçı

Burak, Yusuf ve Zeki, milli takımın Antalya'da kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'A Milli Takım, milli forma her şeyin üzerinde.' sözleriyle basın toplantısına başlayan milli takım kaptanı Burak Yılmaz, 'Kulübümüzde ne kadar büyük bir başarı yakalasak da orada yakaladığımız başarının üzerinde duygularla buraya geliyoruz. Buradaki hayallerimiz başka oluyor, çok güzel bir ortam var her zamanki gibi. Ailelerimiz de kampa dahil oldu belirli süreliğine o da bizi mutlu etti. Hocamıza teşekkür ediyoruz, bizi rahat ettirmek ve mutlu etmek adına her zaman yanımızda. İki gün dinlenmemiz olduktan sonra tekrar hedeflerimiz doğrultusunda konsantre olup kampımıza başlayacağız. Her şey yolunda mutlu, sağlıklı, huzurluyuz. İnşallah başarılı bir sürecin başladığını düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.
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