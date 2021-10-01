Sık görülen 3 depresyon türü

1 GEBELİKLE İLİŞKİLİ DEPRESYON
Lohusalık hüznü doğumdan sonra 3-4 gün içinde hafif düzeyde depresif belirtilerle kendini gösterir. Huzursuzluk, endişe hali, uyku-iştah problemleri yaşanır. Çoğunlukla tedavi gerektirmeden duygusal ve sosyal destek ile geriler. Doğumdan sonra kadınların yüzde 30-75'inde görülür. Bizim pospartum depresyon olarak tanımladığımız lohusalık depresyonu ise lohusalık hüznünden daha ciddi bir tablodur. Lohusalık depresyonu doğumdan sonraki 6 hafta içinde başlar, orta ya da ağır şiddette depresif belirtilere neden olur. Yaygınlığı yüzde 13-60 arasında değişir. Hastalığın görülme sıklığında ülkeler arasında ciddi farklılıklar olduğu tespit edilince bazı çalışmalar yapılmış. Görülmüş ki gelir eşitsizliği ve anne-bebek ölüm hızları yüksek olan, çocuk sahibi olan kadınların haftalık çalışma saatinin 40'ın üstünde olduğu ülkelerde doğum sonrası depresyon oranları daha yüksek.