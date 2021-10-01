Sık görülen 3 depresyon türü

BEBEĞİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Doğum sonrası depresyon için en önemli risk etkeni gebelikte veya daha önce geçirilmiş depresyon ya da kaygı bozukluğu öyküsünün olmasıdır. Güncel yaşamla ilişkili stres ve zorluklar, sosyal desteğin az olması, bebeğin bakımı ile ilişkili problemler riski artıran diğer etkenlerdir. Çok sayıda çalışma, annede gebelik sonrası depresyonun olmasının bebeğin uyku kalitesini, bilişsel ve dil gelişimini olumsuz etkilediğini göstermiş. Gebelik sonrası depresyon ayrıca annelik bakımını olumsuz etkileyerek bebekte güvensiz bağlanmaya yol açabiliyor. Doğum sonrasında sağlık kontrolleri ve bakımın iyi olması depresyonun tanınması ve tedavi edilmesi için oldukça önemli. Ülkemizde pek çok kadın emzirme nedeniyle ilaç kullanamayacağını düşünerek doktor başvurusundan kaçınıyor. Oysa doğum sonrası depresyon için ilaç dışı tedavi seçenekleri var. Yine gerekli durumlarda emzirirken de kullanılabilen ilaçlar tedaviye eklenebiliyor.