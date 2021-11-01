Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı fotokapanla tespit edilmiş

2053’e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz bir sürece dahil oluyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye’ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, “Bu finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüyor olacağız. Sürdürülebilir ekonomi, yeşil kalkınma, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız.” dedi.