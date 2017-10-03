Siirt'te 88 kaçak mülteci yakalandı

03.10.2017 16:19:44

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Siirt'te yasadışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 88 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan-Batman yolunda icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinde, 65 AR 801 plakalı bir kamyon içerisinde yasadışı yollarla yurda giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Türkmenistan uyruklu 88 şahıs yakalandı. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen bir şüpheli de gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)