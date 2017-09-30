Side Antik Tiyatro'da unutulmaz film müzikleri konseri

01.10.2017 00:35:03

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Side Antik Kenti'nde unutulmaz film müzikleri konseri verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Antalya'nın antik kentlerinde konser etkinliklerini sürdürüyor.

İlki Perge Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen unutulmaz film müzikleri konserinin ikincisi Side Antik Tiyatro'da yapıldı. Film müziklerinin seslendirildiği konsere çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.

Filmleriyle olduğu kadar müzikleriyle de sinema ve müzikseverlerin hafızasına yer edinen eserler, şef İbrahim Yılmaz yönetiminde, Hale Ciğer, Ümit Burak Tekinay, Nurşen Kuru ve Alperen Yeşilyurt'un solo performanslarıyla seslendirildi.

Side'nin tarihi atmosferinde düzenlenen konser, ayakta alkışlandı.