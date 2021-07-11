Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde sabahladı

Antalya'da sıcaktan ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar, Konyaaltı sahilinde sabahlamayı tercih etti. Bazıları sahilde çadır kurarken, bazıları ise battaniyeye sarılarak uyudu. Konyaaltı sahili, gündüzün yanı sıra akşamları ve sabaha karşı da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile gelerek, hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor. Sıcak hava ve nemden dolayı gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar buldukları her noktada uyumayı tercih etti.