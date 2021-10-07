Seyyar satıcıya yumruk atan zabıta açığa alındı

İstanbul Kağıthane'de zabıta, kendisine tekme atan seyyar satıcıyı yumrukladı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen olay sonrası zabıta memuru inceleme ve soruşturma için açığa alındı. Meyve kasalarına el koymaya çalışan zabıta ile seyyar satıcılar arasında itişme yaşandı. Bu sırada, seyyar satıcılardan biri meyve kasalarını alarak kaçarken, kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka seyyar satıcı ise zabıta memurlarından birine tekme atarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine zabıta memuru seyyar satıcının arkasından koşarak ensesine yumruk attı. Zabıta ile seyyar satıcılar arasında yaşanan itişme ve karşılıklı saldırı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.