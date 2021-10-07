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Seyyar satıcıya yumruk atan zabıta açığa alındı

İstanbul Kağıthane'de zabıta, kendisine tekme atan seyyar satıcıyı yumrukladı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen olay sonrası zabıta memuru inceleme ve soruşturma için açığa alındı. Meyve kasalarına el koymaya çalışan zabıta ile seyyar satıcılar arasında itişme yaşandı. Bu sırada, seyyar satıcılardan biri meyve kasalarını alarak kaçarken, kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka seyyar satıcı ise zabıta memurlarından birine tekme atarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine zabıta memuru seyyar satıcının arkasından koşarak ensesine yumruk attı. Zabıta ile seyyar satıcılar arasında yaşanan itişme ve karşılıklı saldırı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2021-10-07 23:54:53
D-100 Karayolu'nda bir scooterda 3 kişi!

D-100 Karayolu'nda bir scooterda 3 kişi!

Kadıköy D-100 Karayolu'nda akşam saatlerinde elektrikli scootera binen 3 kişinin trafikteki tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Akşam yoğunluğu yaşanan D-100 Karayolu'nda ilerleyen araçların arasında uzun süre yolculuk yapan kişilerin düşmemek için birbirlerine sıkı sıkı tutunduğu ve yolculardan birinin elinde poşet taşıdığı görüldü. Elektrikli scooter ile yolculuk yapan kişiler daha sonra Göztepe Köprüsü'nden Ataşehir'e yönelerek gözden kayboldu.
'Ya Fransa'yı ya İslam'ı seçeceksiniz' tehdidi

'Ya Fransa'yı ya İslam'ı seçeceksiniz' tehdidi

Fransa'da yapımı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine tehdit mektubu gönderildi. Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi.
Arjantin'de yerliler ayaklandı

Arjantin'de yerliler ayaklandı

Arjantin'de Başkent Buenos Aires'te yerli halklar Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü. Yerli halklara özgü şarkılar söyleyip slogan atan yüzden fazla kişi, yerlilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılmaması çağrısında bulundu. Mapuche yerlisi Sol Quinchagual, gösterinin, yerli toplulukların yaşam alanlarından çıkarılmasını engellemek ve yasanın uygulanması için gerekli bütçenin onaylanması talebiyle yapıldığını söyledi. Hidrokarbon kullanımı ve büyük ölçekli metal madenciliğiyle mücadele gibi konular nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde yerlilerin mücadele verdiğini belirten Quinchagual, 'Yerli toplulukların kriterlerine uygun hareket edilmesini veya bu alanların yerlilerin lehine olacak bir şekilde yönetilmesini bekliyoruz. Ülkedeki çoğu yerli topluluk, halktan dışlanmış şekilde büyükşehirlerde yaşamak için uygun olmayan yerlerde hayat sürüyor. Yerli toplulukların yaşam alanlarının bizim politik-sosyal gelişimimiz için uygun olmasını istiyoruz.' dedi.
Afganistan kırmızı alarm veriyor: İnsani kriz kapıda!

Afganistan kırmızı alarm veriyor: İnsani kriz kapıda!

Aralıksız 40 yıldır savaşın sürdüğü Afganistan’da son yaşananlarla birlikte 18 milyon insan, açlıkla pençeleşiyor. İHH’nın başlattığı kampanya ile birlikte bölgede bugüne kadar ise 15 bin Afgan hayata yeniden tutundu.
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