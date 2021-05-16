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'Şeyh Cerrah’ta zafere erişmezsek, bütün Kudüs’ü kaybederiz'

İsrail polisince gözaltına alındığı sırada gülümsediği bir fotoğrafıyla uluslararası medya kuruluşlarınca ve sosyal medya aracılığıyla gündeme gelen Afifi şunları söyledi: 'Hak sahibi olan gülümser ve korkmaz. Şeyh Cerrah’ta zafere erişmezsek, bütün Kudüs’ü kaybederiz.' Afifi, İsrail’in Kudüs’te Yahudi nüfusunun çoğunluk olmasını ve Filistin nüfusunu azaltmayı hedeflediğini belirterek, 'Bu daha başlangıç planı, bundan sonra gelenin ne olduğunu bilmiyoruz.' diye konuştu. Filistin kadınının işgale karşı mücadelenin en önemli ayaklarından biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Afifi, şöyle devam etti: 'Biz özgür bir vatanda özgür vatandaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Vatan da Filistin’dir. Dünyaya Filistin’in mesajını ulaştırmaya çalışıyoruz. Dünyada birçok insan 1948’de Filistin adlı olan her şeyin bittiğini sanıyor ancak biz bunun böyle olmadığını ve Filistin’in var olduğunu ispat edeceğiz.'

2021-05-16 13:38:16
Turizme Yeni Soluk Geldi.

Turizme Yeni Soluk Geldi.

Dünyada büyük trend olan bisiklet turizmi Türkiye'de ilk defa Biker Turkey tarafından hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği ve yaygınlaşması için çaba gösterdiği bisiklet turizmi pandemiden dolayı hareketsiz kalan turizm sektörüne canlılık getirecek. Pandemi kuralllarına uygun olarak sosyal mesafenin sağlanabildiği en ideal tur şeklinin bisiklet turları olduğu görülüyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi bisiklet turizmi paketleri www.bikerturkey.com sitesinde yayınlanmaya başladı.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 70 metre uzunluğundaki 2 odalı mağaranın imha edildiğini bildirdi.
'Bu bir varlık mücadelesidir'

'Bu bir varlık mücadelesidir'

Filistinli aktivist, optisyenlik bölümü son sınıf öğrencisi Asale Kasım Ebu Hasna, 'Biz Filistinli kadınlar olarak, mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Çünkü burada işgale karşı durmak için herkese ihtiyaç duyuyoruz. Sadece Filistinli kadının değil, tüm kadınların gücü ve kudreti vardır, varlığıyla, sözleriyle değişime vesile olabilir. Bu hayatı ben seçmedim, hayat beni seçti. Burada bize destek olan herkese, bizimle dayanışma içinde olan herkese saygılarımı sunuyorum. Burada sadece biz değil, bütün Filistinliler aynı şeyi yaşıyor. Nekbe’den (Büyük Felaket-1948) bu yana aynı süreci yaşıyoruz. Yıl 2021 ve yine tehcirle karşı karşıyayız.' dedi
'Direniş ruhunu babaannemden miras aldım'

'Direniş ruhunu babaannemden miras aldım'

İletişim ve gazetecilik mezunu aktivist Muna el-Kurd ise Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tehcir tehdidiyle karşı karşıya kalan 27 Filistinli aileden Kurd ailesinin kızı... 'Aslında şöyle söyleyelim benim doğduğum büyüdüğüm coğrafyanın şartları beni bir kadın olarak mücadeleci yapıyor, direnişçi kılıyor beni. Bütün bu zorlu şartlar altında, saldırılar, ihlaller, zorunlu göçler, bütün bunlar beni direnişçi olmaya zorluyor. Bana rağmen olsa bile.'
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