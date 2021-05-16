Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli aracıyla İsrailli polisleri ezdi
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir kişi aracını İsrail polisinin üzerine sürdü. Olayda 7 İsrail polisi yaralanırken aracı süren Filistinli açılan ateşte hayatını kaybetti.
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir kişi aracını İsrail polisinin üzerine sürdü. Olayda 7 İsrail polisi yaralanırken aracı süren Filistinli açılan ateşte hayatını kaybetti.
Turizme Yeni Soluk Geldi.
Dünyada büyük trend olan bisiklet turizmi Türkiye'de ilk defa Biker Turkey tarafından hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği ve yaygınlaşması için çaba gösterdiği bisiklet turizmi pandemiden dolayı hareketsiz kalan turizm sektörüne canlılık getirecek. Pandemi kuralllarına uygun olarak sosyal mesafenin sağlanabildiği en ideal tur şeklinin bisiklet turları olduğu görülüyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi bisiklet turizmi paketleri www.bikerturkey.com sitesinde yayınlanmaya başladı.