Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları duyurmuştu; gözaltına alındı!
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik zorunlu göç dayatmasının dünyaya duyurulmasında önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd'u gözaltına aldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Muna'nın ailesiyle birlikte yaşadığı Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. İsrail güçlerince gözaltına alınan Muna'nın bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. Muna'nın babası Nebil el-Kurd, yaptığı basın açıklamasında, İsrail polisinin kızını gözaltına aldığını, halihazırda ise oğlu Muhammed'i aradığını söyledi. Sosyal medyada 1,2 milyon takipçisi bulunan Muna, yaptığı paylaşımlarla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin aşırı güç kullanımını başta Filistin olmak üzere tüm dünyaya duyurmaya çalışıyordu.