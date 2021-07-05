Sevimli sincabın kayısı yeme anı görüntülendi

Dolores Ibarruri, 1936'da İspanyollara seslenerek onları savaşa çağırıyor

Bask kökenli komünist politikacı ve İspanya İç Savaşının daha çok La Pasionaria olarak bilinen cumhuriyetçi lideri Ibárruri, 1936'da İspanyollara seslenerek onları savaşa çağırıyor.