Sevimli sincabın kayısı yeme anı görüntülendi
Tunceli'de, Anadolu sincabının kayısıyı yeme anı görüntülendi.
Tunceli'de, Anadolu sincabının kayısıyı yeme anı görüntülendi.
Müthiş sistem! Finlandiyalı şirketin ürettiği başarılı atık toplama teknolojisi
Finlandiyalı şirketin hayata geçirdiği atık sistemi izleyenlerden beğeni topluyor. Sisteme atıklar atılıyor yerin altına inşa edilmiş depolarda birikiyor, depolar dolduktan sonra yer altında raylı sistem sayesinde geri dönüşüm fabrikasına ulaştırılıyor.