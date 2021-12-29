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Sevilay Yılman ile Fatih Altaylı’nın yıllar önceki “türban” açıklamaları yeniden gündemde

Gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı’nın bir tartışma programında başörtüsü ile ilgili sarf ettikleri cümleler sosyal medyada yeniden gündem oldu. 2008 yılında yayınlanan bir tartışma programında Sevilay Yılman, Genelkurmay Başkanlığı’nın türbana serbestlik getirilmesine karşı çıkmamasına tepki gösterirken, Fatih Altaylı ise eşinin bu durum karşısında çok gergin olduğunu ifade etti. Daha sonra evinde başörtüsü aradığını ancak bulamadığını söyleyen Fatih Altaylı, bir atkıyı başına örtmesi için Sevilay Yılman’a verdi. Atkıyı başına takan Sevilay Yılman “saçlarım mahvoldu, boğuldum” derken, Fatih Altaylı ise Yılmanı anneannesine benzetti.

2021-12-29 12:09:40
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