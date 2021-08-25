Sevdiği kadını vermeyince babasının aracını yaktı

Bağcılar'da otomobil kullanan çocuk kamerada

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 8 ila 10 yaşlarındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun ebeveyninin de olduğu görülüyor.BABAYA 2 BİN 698 LİRA PARA CEZASIGörüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına aldı. 9 yaşındaki oğlu A.K.'nin küçüklüğünden beri arabalara çok meraklı olduğunu belirten babaya 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.