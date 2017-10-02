Servis minibüsü demir yüklü tıra çarptı: 14 yaralı

02.10.2017 23:08:45

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Kocaeli'de işçileri taşıyan servis minibüsünün demir yüklü tıra çarpması sonucu 14 işçi yaralandı.Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Otogar Kavşağı mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0761 plakalı servis minibüsü, kavşaktan geçmekte olan 34 ETC 31 plakalı inşaat demiri yüklü tırın dorsesine çarptı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Minibüsteki işçiler kendi imkanları ile araçtan çıkarken, bulunduğu yerde sıkışan minibüs sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ve 13 işçi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapanırken, araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı.(Uğur Konuk /İHA)