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Şerif Hüseyin


Arap Mekke Emiri Şerif Hüseyin... Şerif Hüseyin kimdir? İşte Şerif Hüseyin'in biyografisi

Şerif Hüseyin, 1854 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. II. Meşrutiyet'in ilanının ardından Sultan II. Abdülhamit Han tarafından Mekke şerifi olarak Arabistan'a gönderildi. Bu dönemde oğlu Abdullah aracılığıyla İngiltere ile yakın ilişkiler kurarak Araplar'ı Osmanlı Devleti aleyhinde kışkırttı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Türkçülük politikasını da bahane ederek isyan başlattı. 1916 senesinde bağımsızlığını ilan ederek kendisini Hicaz'ın kralı ilan etti. Arabistanlı Lawrence lakaplı bir İngiliz ajanıyla birlikte hareket ederek Osmanlı birliklerine kayıplar verdirmeye başladı.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Versailles Antlaşması'nı kabul etmemesi üzerine İtilaf Devletleri ile arası açıldı. İngiltere'nin desteklediği İbni Suud Abdülaziz tarafından 1924 senesinde krallığına son verilerek Kıbrıs'a sürgün edildi. Daha sonra Ürdün'ün kralı olan oğlu I. Abdullah'ın yanına yerleşti. Şerif Hüseyin 1931 senesinde yaşamını yitirdi.



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