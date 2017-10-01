Serie A'da haftanın maçı Roma'nın

01.10.2017 22:36:17

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 7. haftanın önemli maçında, Roma deplasmanda Milan'ı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan ve 61 bin 600 taraftarın izlediği müsabakayı, hakem Luca Banti yönetti.

Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçın ilk yarısında, iki takım kontrollü ve organize ataklarla birbirini yokladı ancak gol sesi çıkmadı.



İkinci yarıda Milan baskısını arttırdığı sırada 72. dakikada gelişen Roma atağında Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top savunmaya da çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 0-1.

Golden 5 dakika sonra yine konuk ekip atağında, Radja Nainggolan'ın uzaktan çektiği şutta kaleci Gianluigi Donnarumma'dan seken topu Alessandro Florenzi, ağlara gönderdi ve Roma farkı 2'ye çıkardı.

80. dakikada ani atağa kalkan Nainggolan'a arkadan faul yapan Hakan Çalhanoğlu, ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Roma zorlu Milano deplasmanından 3 puanı 2 golle aldı.



Bu sonuçla Roma ligde puanını 15'e çıkardı. Bir maç eksiği bulunan başkent ekibi, puan tablosunda 5. basamakta yer aldı.

Sezona büyük umutlarla giren Milan ise bu sezonki 3. yenilgisini alarak zirve yarışından biraz daha uzaklaştı.

Roma'nın kadrosunda bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder ise yedek soyunduğu bu maçta forma giymedi.







- Napoli 7'de 7 yaptı





Ligde lider durumdaki Napoli, bu hafta konuk ettiği Cagliari'yi 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Napoli bu galibiyetle 7'de 7 yaparken, 21 puanla liderliğini sürdürdü.



Zirve takipçisi Inter de lige bu yıl yükselen Benevento'yu deplasmanda 2-1 yenerek puanını 19'a yükseltti ve lider Napoli'nin 2 puan gerisinde takibini sürdürdü.



Ligde 7. haftanın en dikkat çekici sonucu Lazio-Sassuolo maçından geldi. Rakibini 6-1 gibi farklı skorla yenen Lazio, 16 puanla 4. sırada kaldı.