Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 3,5740 liradan, avro 4,2050 liradan güne başladı
05.10.2017 09:03:04
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5740, avro 4,2050 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5720 liradan alınan dolar 3,5740 liradan satılıyor. 4,2030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,2050 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5740, avro 4,2050 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5720 liradan alınan dolar 3,5740 liradan satılıyor. 4,2030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,2050 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5710 lira, avronun satış fiyatı ise 4,2020 lira olmuştu.