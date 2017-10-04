Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 3,5650 liradan, avro 4,1980 liradan güne başladı
04.10.2017 09:01:17
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5650, avro 4,1980 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5630 liradan alınan dolar 3,5650 liradan satılıyor. 4,1960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1980 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5650, avro 4,1980 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5630 liradan alınan dolar 3,5650 liradan satılıyor. 4,1960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5810 lira, avronun satış fiyatı ise 4,2110 lira olmuştu.