Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 3,5800 liradan, avro 4,1900 liradan güne başladı
03.10.2017 09:01:53
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5800, avro 4,1900 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5780 liradan alınan dolar 3,5800 liradan satılıyor. 4,1880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1900 lira olarak belirlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5800, avro 4,1900 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5780 liradan alınan dolar 3,5800 liradan satılıyor. 4,1880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1980 lira olmuştu.